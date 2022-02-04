"Такая красивая малышка". 52-летняя Лопес показала живот

Актриса позировала в джинсах и куртке, а также кепке. На втором фото видно ее живот с рельефным прессом.
"Готовы сказать: "Я делаю?" –написала она.
Лопес отметила, что полностью одета в вещи бренда Coach.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Такая красивая малышка", – прокомментировала подписчица girljenniferl
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.