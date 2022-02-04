"Такая красивая малышка". 52-летняя Лопес показала живот

Актриса позировала в джинсах и куртке, а также кепке. На втором фото видно ее живот с рельефным прессом.

"Готовы сказать: "Я делаю?" –написала она.

Лопес отметила, что полностью одета в вещи бренда Coach.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Такая красивая малышка", – прокомментировала подписчица girljenniferl