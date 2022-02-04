"Классно с такими маленькими жить. И лифон не нужен". Бузова снялась без бюстгальтера

"Приехать в Африку и не съездить на сафари – для меня это просто невозможно! Причем в прошлом году я ездила несколько раз и даже удалось увидеть "большую пятерку": буйвола, льва, носорога, слона, леопарда", – рассказала она.

Певица отметила, что живет по принципу: каждый раз – как в первый раз.

"Поэтому всегда радуюсь любому прекрасному событию, виду и, в данном случае, увиденному животному", – отметила она.

Певица предстала в топе, под который не стала надевать бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Классно с такими маленькими жить. И лифон не нужен", – заявила подписчица nata_pishnaya