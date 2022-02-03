"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микрбикини

"Я понимаю, дружок, что мои фото не отличаются оригинальность, но ты уж потерпи немного. А теперь впечатления: в нашем отеле самый живописный коралловый риф, который мы видели за всю нашу историю на Мальдивах! Такого количества разных рыб мы еще не видели. Удалось встретить огромного осьминога с огромными щупальцами", – рассказала она.
На снимках Подольская запечатлена в голубом микробикини с плавками на завязках и бюстгальтером, состоящим из двух треугольников.
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"Шикарная девочка", – прокомментировал подписчик darovafatimasham.
"Рубец после кесарева где?" – спросила naalia577.
"Наталья, вы, конечно, классная, но не мешало бы немного мяса нарастить", – отметил solovej5200.
Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".
Певица замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года. В эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ Подольская сообщила, что ей делали кесарево сечение.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
Подольская в конце января сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы.