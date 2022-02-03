"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микрбикини

Подольская: Я понимаю, дружок, что мои фото не отличаются оригинальностью, но ты уж потерпи немного Фото: nataliapodolskaya / Instagram

"Я понимаю, дружок, что мои фото не отличаются оригинальность, но ты уж потерпи немного. А теперь впечатления: в нашем отеле самый живописный коралловый риф, который мы видели за всю нашу историю на Мальдивах! Такого количества разных рыб мы еще не видели. Удалось встретить огромного осьминога с огромными щупальцами", – рассказала она.

На снимках Подольская запечатлена в голубом микробикини с плавками на завязках и бюстгальтером, состоящим из двух треугольников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

"Шикарная девочка", – прокомментировал подписчик darovafatimasham.

"Рубец после кесарева где?" – спросила naalia577.

"Наталья, вы, конечно, классная, но не мешало бы немного мяса нарастить", – отметил solovej5200.