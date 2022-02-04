"Кисуля", "Бомбическая". Звезда "Крепостной" и "Холостячки" Мишина в лосинах попрыгала перед камерой

Мишина пробежалась и попрыгала перед камерой. Она предстала в лосинах, кроссовках и худи.
"Даже если весь мир будет считать, что ты красивая, а ты так не будешь думать, – разве это будет иметь смысл? Сейчас много и с разных точек зрения говорят о том, как важно полюбить и принять себя, но истина одна: именно твое отношение к тебе первостепенно. Именно оно – причина, а не следствие", – написала она.
Актриса сообщила об открытии собственного магазина косметики и аксессуаров для ухода за собой.
"Мне захотелось показать каждой девочке силу заботы о себе. Простой, маленькой, иногда незаметной в каждом дне, но такой большой, когда она собирается из фрагментов. Маленькие ежедневные дела меняют большой результат во времени", – объяснила Мишина.
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"Кисуля. Огонь", – прокомментировал подписчик igor.3112.
"Какая же ты бомбическая", – отметила aannyaw.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
Широкую популярность ей принесли съемки в сериале "Крепостная", который выходил на телеканале СТБ.
В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами".
В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.
В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.