"Кисуля", "Бомбическая". Звезда "Крепостной" и "Холостячки" Мишина в лосинах попрыгала перед камерой

Мишина: Даже если весь мир будет считать, что ты красивая, а ты так не будешь думать, – разве это будет иметь смысл? Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина пробежалась и попрыгала перед камерой. Она предстала в лосинах, кроссовках и худи.

"Даже если весь мир будет считать, что ты красивая, а ты так не будешь думать, – разве это будет иметь смысл? Сейчас много и с разных точек зрения говорят о том, как важно полюбить и принять себя, но истина одна: именно твое отношение к тебе первостепенно. Именно оно – причина, а не следствие", – написала она.

Актриса сообщила об открытии собственного магазина косметики и аксессуаров для ухода за собой.

"Мне захотелось показать каждой девочке силу заботы о себе. Простой, маленькой, иногда незаметной в каждом дне, но такой большой, когда она собирается из фрагментов. Маленькие ежедневные дела меняют большой результат во времени", – объяснила Мишина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

"Кисуля. Огонь", – прокомментировал подписчик igor.3112.

"Какая же ты бомбическая", – отметила aannyaw.