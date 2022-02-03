"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте

Толкалина отметила, что она находится на родине российской царицы Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. О ней Толкалина поставила спектакль и исполнила в нем главную роль.

"Каких же полярных героинь мне доводилось играть. Как же интересно их придумывать", – написала она.

Толкалина призналась, что страдает от самопроб и проб по зуму.

Актриса рассказала, как проходили пробы у режиссера Сергея [Александровича] Соловьева. Она отметила, что его в киногругах называли по первым буквам имени и отчества, а иногда и фамилии – СА или САС.

"Приходишь на Мосфильм. Идешь с СА в костюмерный цех. Подбираете костюм. Потом идете на грим. САС рядом. Долго гримируетесь. Потом приходишь в кабинет к СА , а он там сам с фотоаппаратом. Становишься в свет на фон. И фотографируешься. Дальше все. Ты прощаешься. САС смешит. Ты смеешься. И уходишь. Все. Пробы прошли. Никаких текстов из пьес. Просто фото. А разговаривает с тобой, пока идут на грим – костюм. Но это еще не все: после такого дня СА проявляет пленку и распечатывает фото с твоими пробами в формате А3, не меньше. И вот тогда пробы точно кончаются", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

"Зачем такие фото выставлять?" – спросила подписчица onlyanastasiya.

"Родинка на груди. М-м-м", – отметил vova_chemrat.

"Ох и декольте! Ну и озорница", – прокомментировала natalichopey.