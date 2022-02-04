"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа

Подольская вышла замуж за Преснякова в 2010 году Фото: nataliapodolskaya / Instagram

На первом снимке 39-летняя певица в бикини со шнуровкой позирует в объятиях 53-летнего мужа, российского артиста Владимира Преснякова, сидя на подвесном кресле спиной к нему, а на втором фото изображены их сыновья за рулем игрушечного автомобиля.

"Голосуем за пару года. Один или два?" – обратилась к подписчикам артистка.

"Друг от друга неотделимы", – прокомментировали публикацию подписчики.

"Вам еще девчушку!" – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)