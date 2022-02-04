"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа

На первом снимке 39-летняя певица в бикини со шнуровкой позирует в объятиях 53-летнего мужа, российского артиста Владимира Преснякова, сидя на подвесном кресле спиной к нему, а на втором фото изображены их сыновья за рулем игрушечного автомобиля.
"Голосуем за пару года. Один или два?" – обратилась к подписчикам артистка.
"Друг от друга неотделимы", – прокомментировали публикацию подписчики.
"Вам еще девчушку!" – написали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".
Пресняков и Подольская поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
Подольская в конце января сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы.