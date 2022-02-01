"Купальник ужасный", "Вы как наденете на себя что-то непонятное". В сети обсуждают пляжные фото Подольской

На первом и последнем фото певица изображена с нижнего ракурса на фоне пальмы в ярком слитном купальнике без бретелек. На остальных фото Подольская позирует на фоне моря, принимая различные позы.

"Мы сдали детей в детский клуб и отправились в бассейн для взрослых", – подписала снимки артистка.

"Купальник ужасный", – написали подписчики артистки.

"Наташа, красивая фигура у вас, но вы как наденете на себя что-то непонятное! Неужели нет красивых купальников?" – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)