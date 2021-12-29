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29 декабря, 2021
 
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"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова

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Подольская мать двоих детей
Подольская – мать двоих детей
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

39-летняя российская певица и жена 53-летнего российского певца Владимира Преснякова Наталья Подольская 29 декабря опубликовала семейное фото, на котором запечатлена в окружении мужа, своих сыновей Артемия и Ивана и многочисленных родственников.

Слева на снимке изображены старший сын Владимира Преснякова от отношений с российской певицей Кристиной Орбакайте Никита и его жена Алена Краснова, справа – Пресняков-старший со своей женой Еленой, а также сестра и мать Подольской и ее племянники. 

"Самая никакая Никиты жена. Обычная, стандартная, каких сейчас пруд пруди. Никакой индивидуальности", – написали подписчики.

"О, Ваньку передом повернули", – заметили фолловеры, вероятно, подразумевая, что Подольская перестала скрывать лицо младшего сына. Ранее она публиковала снимки, где годовалый Иван был запечатлен со спины.

"Вот это семейка", – восхитился снимком российский артист Леонид Агутин.

Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".

Подольская и Пресняков воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

Старший сын Преснякова является солистом группы Multiverse. В 2017 году он женился – избранница музыканта Алена Краснова моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.

Теги: Никита Пресняков, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, семья, певица
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