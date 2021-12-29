"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова

Слева на снимке изображены старший сын Владимира Преснякова от отношений с российской певицей Кристиной Орбакайте Никита и его жена Алена Краснова, справа – Пресняков-старший со своей женой Еленой, а также сестра и мать Подольской и ее племянники.

"Самая никакая Никиты жена. Обычная, стандартная, каких сейчас пруд пруди. Никакой индивидуальности", – написали подписчики.

"О, Ваньку передом повернули", – заметили фолловеры, вероятно, подразумевая, что Подольская перестала скрывать лицо младшего сына. Ранее она публиковала снимки, где годовалый Иван был запечатлен со спины.

"Вот это семейка", – восхитился снимком российский артист Леонид Агутин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)