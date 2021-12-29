"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова

Слева на снимке изображены старший сын Владимира Преснякова от отношений с российской певицей Кристиной Орбакайте Никита и его жена Алена Краснова, справа – Пресняков-старший со своей женой Еленой, а также сестра и мать Подольской и ее племянники.
"Самая никакая Никиты жена. Обычная, стандартная, каких сейчас пруд пруди. Никакой индивидуальности", – написали подписчики.
"О, Ваньку передом повернули", – заметили фолловеры, вероятно, подразумевая, что Подольская перестала скрывать лицо младшего сына. Ранее она публиковала снимки, где годовалый Иван был запечатлен со спины.
"Вот это семейка", – восхитился снимком российский артист Леонид Агутин.
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Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".
Подольская и Пресняков воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
Старший сын Преснякова является солистом группы Multiverse. В 2017 году он женился – избранница музыканта Алена Краснова моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.