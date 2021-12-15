"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку

Певица выбрала для мероприятия черное миди-платье, а ее сестра была в белом наряде с открытым плечом.
"Вы специально так одеваете сестру?" – поинтересовались подписчики.
"Колхозницы", – не оценили образы сестер пользователи сети.
"Платье очень красивое", – поддержали артистку поклонники.
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Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Кроме сестры-двойняшки, у певицы есть старшая сестра и младший брат.
Артистка замужем за российским певцом Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.