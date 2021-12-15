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15 декабря, 2021
 
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"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку

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Подольская родилась в 1982 году
Подольская родилась в 1982 году
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

39-летняя российская певица Наталья Подольская 15 декабря разместила в Instagram серию фото, которые были сделаны во время посещения вечеринки. Артистка пришла на мероприятие в том числе вместе со своей сестрой-двойняшкой Юлией.

Певица выбрала для мероприятия черное миди-платье, а ее сестра была в белом наряде с открытым плечом.

"Вы специально так одеваете сестру?" – поинтересовались подписчики. 

"Колхозницы", – не оценили образы сестер пользователи сети. 

"Платье очень красивое", – поддержали артистку поклонники.

Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Кроме сестры-двойняшки, у певицы есть старшая сестра и младший брат.

Артистка замужем за российским певцом Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

Теги: мода и красота, Наталья Подольская, певица
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