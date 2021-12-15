"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна

На заглавном фото артистка запечатлена в полный рост, а на другом снимке она позирует сидя, широко расставив ноги перед объективом.

"Хотела пойти на терапию, но вместо этого решила изучить (тайное женское сообщество, участниц которого называют ведьмами. – "ГОРДОН") "Бене Гессерит", – написала она под фото.

"Все хорошо, но только не пропускай терапию", – отреагировали фаны.