"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета

39-летняя Певица позирует в кадре, сложив руки на голой груди. Она сообщила поклонникам, что готовит премьеру новой песни.

"Скоро новая песня . Сразу после праздников", – написала она.

"Что-то ваш образ пугает", – написали пользователи сети, вероятно, подразумевая траурный цвет головного убора.

"Вы тут просто сказочная", – оценили образ певицы поклонники.

"Как ого-го", – прокомментировали фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".

Артистка замужем за российским певцом Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.