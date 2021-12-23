Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета

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Подольская мать двоих детей
Подольская – мать двоих детей
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 23 декабря разместила в Instagram портретное фото, на котором запечатлена топлес в черном кружевном чепчике, декорированном цветами.

39-летняя Певица позирует в кадре, сложив руки на голой груди. Она сообщила поклонникам, что готовит премьеру новой песни.

"Скоро новая песня . Сразу после праздников", – написала она.

"Что-то ваш образ пугает", – написали пользователи сети, вероятно, подразумевая траурный цвет головного убора.

"Вы тут просто сказочная", – оценили образ певицы поклонники.

"Как ого-го", – прокомментировали фото фолловеры.

Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".

Артистка замужем за российским певцом Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

Теги: мода и красота, Наталья Подольская, певица, топлес
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