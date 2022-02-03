"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса

На первых двух снимках артистка изображена в полный рост с нижнего ракурса на фоне пальм, а на последнем фото позирует, стоя позади клумбы.

"Впереди столько интересного", – написала она, отметив, что 4 февраля планирует появиться с презентацией своей новой песни на радио.

"Каролиночка, ты преступно прекрасна, сражаешь своей красотой. Какая фигура! Смелая, раскованная, желанная", – написали пользователи сети.

"А зачем такие трусики при идеальном животе? Такие носим, чтобы скрыть что-то", – поинтересовались подписчики.

"Трусы можно было и до ушей дотянуть", – отреагировали на фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)