Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
Новости

"Глаза ее убивают, сносит крышу". Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни

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Дорофеева: Снимайте TikTok под первый звук моего нового трека
Дорофеева: Снимайте TikTok под первый звук моего нового трека
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 3 февраля разместила в Facebook ролик, в котором запечатлена танцующей перед камерой под фрагмент своей новой песни "Разноцветная".

Артистка выбрала для съемки наряд, состоящий из топа, брюк и широкой расстегнутой рубашки, дополнив образ черными перчатками. 

"Снимайте TikTok под первый звук моего нового трека", – подписала ролик артистка.

"Глаза ее убивают, сносит крышу", – отреагировали подписчики.

https://www.facebook.com/nadya.dorofeeva.3/videos/447231760283952/

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

Теги: клип, Надя Дорофеева, певица, TikTok, ролик, Dorofeeva
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