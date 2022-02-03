Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
Новости

"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гросу прославилась в шестилетнем возрасте
Гросу прославилась в шестилетнем возрасте
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 3 февраля опубликовала в Instagram цветные и черно-белые снимки, на которых она с разных ракурсов запечатлена в розовом корсете.

"Ого, какая красотка", – восхитились подписчики. 

"Все классные. Но на черно-белых видно душу", – написали поклонники.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Grosu состоит в отношениях с проживающим в Украине российским актером Романом Полянским. Grosu  и Полянский познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года певица сообщила, что развелась.

Теги: Алина Гросу, певица, Grosu, корсет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS