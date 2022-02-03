"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете

"Ого, какая красотка", – восхитились подписчики.

"Все классные. Но на черно-белых видно душу", – написали поклонники.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Grosu состоит в отношениях с проживающим в Украине российским актером Романом Полянским. Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года певица сообщила, что развелась.