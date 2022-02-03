Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
Новости

"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гросу родилась в Черновцах
Гросу родилась в Черновцах
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 2 февраля разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в своем доме в Черновцах вместе с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей и своим бойфрендом – проживающим в Украине российским актером Романом Полянским.

"Світське життя" насмотрелось и разузнало о моей настоящей жизни в родном и любимом городе. Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты в моей истории, творческом пути и личном", – поделилась впечатлениями от общения с журналистами певица.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Grosu  и Полянский познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года певица сообщила, что развелась.

Теги: Черновцы, Алина Гросу, Катя Осадчая, Grosu, Роман Полянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микрбикини
"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микрбикини
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Фото секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
"Фото – секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
Жена мэра Киева Кличко показала продукты, которые ест каждый день
Жена мэра Киева Кличко показала продукты, которые ест каждый день
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS