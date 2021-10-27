Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт

По словам певицы, она видела, как ее избранник вел себя в бракоразводном процессе с первой женой, поэтому уверена в его порядочности.

Гросу заявила, что не ждет от Полянского "каких-то подводных камней" и "подписывать с ним какие-то дурацкие контракты" не собирается.

Певица не уточнила, когда состоится их свадьба, но призналась, что они с бойфрендом уже присматривают участок под строительство жилья.