Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт

По словам певицы, она видела, как ее избранник вел себя в бракоразводном процессе с первой женой, поэтому уверена в его порядочности.
Гросу заявила, что не ждет от Полянского "каких-то подводных камней" и "подписывать с ним какие-то дурацкие контракты" не собирается.
Певица не уточнила, когда состоится их свадьба, но призналась, что они с бойфрендом уже присматривают участок под строительство жилья.
Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.
Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).
Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.