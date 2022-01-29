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29 января, 2022
 
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"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года

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Grosu: Моя маленькая любовь
Grosu: Моя маленькая любовь
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 27 января на своей странице в Instagram опубликовала серию селфи-фото, на которых запечатлена вместе со своим младшим братом Михаилом.

"Моя маленькая любовь", – подписала фото 26-летняя певица.

"Похожи, как две капли", – прокомментировала juliyakolesnick.

"Сколько любви и тепла в этом фото", – написала nelya_kravchenko_.

"Какие красивые. Мишка такой уже большой", – отметила inna_moroz95.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Младший брат певицы родился 31 августа 2017 года. Отцу певицы Михаилу Гросу на момент рождения Михаила было 50 лет, ее маме Анне Гросу – 54.

Grosu  состоит в отношениях с проживающим в Украине российским актером Романом Полянским. Они познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее она была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Теги: Алина Гросу, селфи, певица, Grosu
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