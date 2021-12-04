"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте

Grosu представила обложку журнала, для которой снялась вместе со своим бойфрендом Фото: alina_grosu / Instagram

Снимки были сделаны на черном фоне. На одном из фото певица представила обложку журнала, для которой снялась вместе со своим бойфрендом – проживающим в Украине российским актером Романом Полянским.

"Новый номер уже вышел с нами. Листай и увидишь обложку. Все закулисье нашей жизни и не только мы приоткрыли специально для вас, а сами мы так и не смогли купить себе на память журнал. Куда ни придем, говорят, что уже раскупили", – подписала публикацию 26-летняя певица.

"Красотка",– написала под фото marina_7ms7.

"Очаровательная ", – отметил andrei.kobylko.

"Как же нравится ваша пара. Вы как одно целое", – прокомментировала juli_roizman.