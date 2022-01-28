"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание

На видео певица сперва танцует и гримасничает перед камерой, затем оттягивает резинку штанов, а после раздевается перед камерой, оставаясь в одном лифе и брюках.

В комментарии к видео певица рассказала, как пыталась установить лимит на посещение соцсети, но когда время истекало, она просила дополнительное.

"Такие дела, товарищи. Буду держать вас в курсе, эксперимент продолжается", – написала она.

"Как познавательно", – написали в сети.

"Честно, уже надоели эти кривляния замужней женщины", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)