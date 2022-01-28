"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике

Во время фотосессии спортсменка была в широкополой шляпе и слитном купальнике, под мокрой тканью которого на последних двух фото выделялись соски.
На первом фото гимнастка позировала спиной к объективу, лежа в воде.
"В последнее время я практически не сижу в Instagram – не хватает времени", – сообщила спортсменка.
"Sexi kisses", – написали в комментариях подписчики.
"Какие прекрасные фотографии", – оценили снимки поклонники.
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Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.