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28 января, 2022
 
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"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике

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Ризатдинова: В последнее время я практически не сижу в Instagram
Ризатдинова: В последнее время я практически не сижу в Instagram
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастика Анна Ризатдинова 28 января опубликовала в Instagram серию пляжных снимков, которые были сделаны на отдыхе в Дубае (ОАЭ).

Во время фотосессии спортсменка была в широкополой шляпе и слитном купальнике, под мокрой тканью которого на последних двух фото выделялись соски.

На первом фото гимнастка позировала спиной к объективу, лежа в воде.

"В последнее время я практически не сижу в Instagram – не хватает времени", – сообщила спортсменка.

"Sexi kisses", – написали в комментариях подписчики.

"Какие прекрасные фотографии", – оценили снимки поклонники.

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Теги: спорт, Дубай, гимнастика, купальник, фотосессия, Анна Ризатдинова, грудь, декольте
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