"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике

Ризатдинова: В последнее время я практически не сижу в Instagram Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Во время фотосессии спортсменка была в широкополой шляпе и слитном купальнике, под мокрой тканью которого на последних двух фото выделялись соски.

На первом фото гимнастка позировала спиной к объективу, лежа в воде.

"В последнее время я практически не сижу в Instagram – не хватает времени", – сообщила спортсменка.

"Sexi kisses", – написали в комментариях подписчики.

"Какие прекрасные фотографии", – оценили снимки поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)