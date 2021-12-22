"Какая красивая". Ризатдинова в крошечном топе похвасталась вертикальным шпагатом

Гимнастка во время растяжки была в черном мини-топе и голубых брюках классического кроя.

В комментарии к снимку Ризатдинова рассказала о пользе спорта для детей.

"Спорт воспитывает трудолюбие, организованность, уверенность в себе, способность достигать цели. Даже если ребенок найдет себя в другой сфере, эти качества останутся с ним навсегда. Я знаю родителей, которые приводят своих чад на тренировки ради дисциплины, желая научить их ответственности. Как по мне, очень хорошее решение проблемы", – написала гимнастка.

"Какая красивая", – оценили фото спортсменки поклонники.

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.