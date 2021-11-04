  "В "Танцах" мне говорили: "Что ты постоянно идеальная? Давай, плохо станцуешь? Нужна изюминка". Ризатдинова рассказала о закулисье проекта

По словам спортсменки, она хотела победить на проекте только благодаря умению танцевать, но у нее просили добавить изюминки, ставя в пример эпатажных и скандальных артистов. Кто именно озвучивал эти просьбы, она не уточнила.

"В "Танцах" мне говорили: "Слушай, Ризатдинова, ну всегда ты классно танцуешь. Скучно, неинтересно. Посмотри – артисты: эпатажные, у них скандалы какие-то, интриги, подыграли. А что ты постоянно правильная, постоянно идеальная? Давай, может, плохо станцуешь? Нужна какая-то изюминка". А я думаю: "Ну как это?" Для меня танцы – это соревнования. Я знала, что если буду классно танцевать, завоюю "медаль". Но получилось по-другому", – рассказала гимнаста.

Ризатдинова отметила, что обожает проект, но разочарована из-за того, что для победы мало хорошо танцевать.

"Надо еще много всего. Это шоу. Я пыталась понять смысл этого всего. Меня очень сильно раздражало, что от меня хотят того, кем я абсолютно не являюсь. Те же "Дневники" – оглядываясь назад, понимаю, что многое в проекте сделала бы по-другому. "Дневники" я даже не могу смотреть, потому что там нет настоящей меня. Я перематываю и смотрю только танцы", – рассказала она.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube