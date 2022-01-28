Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2022
 
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"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели

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Асмус: А как вы просыпаетесь?
Асмус: А как вы просыпаетесь?
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 28 января в Instagram разместила видео, на котором кувыркается в постели.

Она появляется в кадре в шортах и футболке, лежа на кровати, затем вскакивает, делает в воздухе переворот, ловит одежду и спускается на пол. Видео, вероятно, отображается в обратной перемотке.

"А как вы просыпаетесь?" – подписала она ролик.

"Кристина, ты богиня", – оценили ролик поклонники. 

"Какой-то батут, а не кровать. Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", – написали фолловеры.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: спорт, Кристина Асмус, интернат, актриса, развод
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