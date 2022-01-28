"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели

Асмус: А как вы просыпаетесь? Фото: asmuskristina / Instagram

Она появляется в кадре в шортах и футболке, лежа на кровати, затем вскакивает, делает в воздухе переворот, ловит одежду и спускается на пол. Видео, вероятно, отображается в обратной перемотке.

"А как вы просыпаетесь?" – подписала она ролик.

"Кристина, ты богиня", – оценили ролик поклонники.

"Какой-то батут, а не кровать. Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)