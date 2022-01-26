"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе

Дорофеева: И никто не виноват, что теряли мы контроль Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Образ Дорофеевой на снимках дополнил белый укороченный кардиган.

"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят разноцветная. Продолжишь?" – подписала она публикацию, которая за первый час после появления в соцсети собрала больше 65 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Уоу-уоу, зачем так горячо? И фоткой и словами", – поинтересовался пользователь portugaldorofeeva.

"Сладенькая киска. Ням-ням", – написал korotenkovnikolai.

"Сиськи откуда взяла?" – спросил anton_chugur18.

"Надя, это отвал всего", – прокомментировал vucxikon.