"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе

Образ Дорофеевой на снимках дополнил белый укороченный кардиган.
"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят разноцветная. Продолжишь?" – подписала она публикацию, которая за первый час после появления в соцсети собрала больше 65 тыс. лайков.
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"Уоу-уоу, зачем так горячо? И фоткой и словами", – поинтересовался пользователь portugaldorofeeva.
"Сладенькая киска. Ням-ням", – написал korotenkovnikolai.
"Сиськи откуда взяла?" – спросил anton_chugur18.
"Надя, это отвал всего", – прокомментировал vucxikon.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.
Дорофеева является судьей 12-го сезона вокального шоу "Голос країни", который стартовал на канале "1+1" 23 января.