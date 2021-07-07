Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником

Булгачев: В России люди находятся в абсолютно геббельсовском информационном поле Фото предоставлено Романом Булгачевым

"Дело в том, что Руслан раньше был ватником, выступал в Крыму, Донецке. А года четыре назад у него произошло переосмысление. Он говорил, что хотел бы приехать в Украину извиниться за то, что принимал все то, что говорили в РФ, за чистую монету", – отметил Булгачев.

По его словам, Казанцев не скрывал своего отношения к происходящему, за что его и могли избить.

Булгачев акцентировал внимание на том, что в РФ сильна пропаганда.

"Там люди находятся в абсолютно геббельсовском информационном поле. (...) Вообще, этих людей, делающих пропагандистские программы, нужно судить. Они преступники", – заявил он.