Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником

"Дело в том, что Руслан раньше был ватником, выступал в Крыму, Донецке. А года четыре назад у него произошло переосмысление. Он говорил, что хотел бы приехать в Украину извиниться за то, что принимал все то, что говорили в РФ, за чистую монету", – отметил Булгачев.
По его словам, Казанцев не скрывал своего отношения к происходящему, за что его и могли избить.
Булгачев акцентировал внимание на том, что в РФ сильна пропаганда.
"Там люди находятся в абсолютно геббельсовском информационном поле. (...) Вообще, этих людей, делающих пропагандистские программы, нужно судить. Они преступники", – заявил он.
Руслана Казанцева избили 16 июня в Сочи. Об этом сообщило издание MK.ru.
Полную версию интервью с Романом Булгачевым можно прочитать здесь.
Роман Булгачев родился 2 мая 1955 года в Кировограде (сейчас Кропивницкий). Он писал музыку для Михаила Шуфутинского, Бориса Грачевского, Эвелины Бледанс, групп "Меридиан" и "Шпильки". Проживает в Киеве.