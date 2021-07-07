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07 июля, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм

Булгачев: Фашизм в РФ начал проявляться ярко
Булгачев: Фашизм в РФ начал проявляться ярко
Фото предоставлено Романом Булгачевым

Украинский композитор, автор-исполнитель Роман Булгачев в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что еще в 1999 году понял, к чему может привести взятый Россией политический курс.

"Еще с лета 1999 года я увидел, куда в России все катится, – когда там начали взрывать дома. Но пока тебя не касается напрямую, воспринимаешь происходящее как условия существования. А когда в 2014-м началась война с Украиной, я развернулся и уехал", – подчеркнул он.

Как отметил Булгачев, покидая РФ, он не знал, будет ли у него работа в Украине, но в своем решении не сомневался.

"Я принял для себя решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм. И фашизм этот начал проявляться ярко. И стал касаться меня, поскольку напали на Украину", – объяснил он.

Булгачев заявил, что даже люди в администрации президента РФ Владимира Путина смеются над сатирическими, стебными песнями о нем.

"Они же не идиоты, понимают, что там происходит. А так там бабки огромные. Разве откажешься?" – сказал композитор.

Контекст:

Полную версию интервью с Романом Булгачевым можно прочитать здесь.

Роман Булгачев родился 2 мая 1955 года в Кировограде (сейчас Кропивницкий). Он писал музыку для Михаила Шуфутинского, Бориса Грачевского, Эвелины Бледанс, групп "Меридиан" и "Шпильки". Проживает в Киеве.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, фашизм, война, композитор, Роман Булгачев
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