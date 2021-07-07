Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм

"Еще с лета 1999 года я увидел, куда в России все катится, – когда там начали взрывать дома. Но пока тебя не касается напрямую, воспринимаешь происходящее как условия существования. А когда в 2014-м началась война с Украиной, я развернулся и уехал", – подчеркнул он.

Как отметил Булгачев, покидая РФ, он не знал, будет ли у него работа в Украине, но в своем решении не сомневался.

"Я принял для себя решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм. И фашизм этот начал проявляться ярко. И стал касаться меня, поскольку напали на Украину", – объяснил он.

Булгачев заявил, что даже люди в администрации президента РФ Владимира Путина смеются над сатирическими, стебными песнями о нем.



"Они же не идиоты, понимают, что там происходит. А так там бабки огромные. Разве откажешься?" – сказал композитор.