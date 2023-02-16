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16 февраля, 2023
 
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Композитор Поклад стал героем документального фильма режиссера Горова "Спомин про майбутнє". Видео

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Снять фильм Горова (справа) вдохновило произведение Поклада (слева) "Спомин про майбутнє"
Снять фильм Горова (справа) вдохновило произведение Поклада (слева) "Спомин про майбутнє"
Фото предоставлено командой Горова

Украинский режиссер Семен Горов 15 февраля презентовал в YouTube тизер короткометражного документального фильма "Спомин про майбутнє", в котором рассказывается о жизни и творчестве украинских актеров, танцоров и композиторов после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фильм снимался в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене. 

"Он посвящен героическому народу Украины. Здесь каждый – как живая антенна. Ты начинаешь ловить сигнал, который выведет из этого жуткого сна к свету. Ищешь искру внутри себя. Страшно ведь не умереть, страшно так и не попробовать жить. Мы не можем проиграть, мы должны победить", – сказал Горов.

Он отметил, что на создание фильма его вдохновило одноименное музыкальное произведение украинского композитора Игоря Поклада. Сам композитор стал одним из героев документальной ленты и рассказал, как во время оккупации Киевской области две недели вместе с женой провел в подвале без света и еды.

Фильм снят компанией Gorov Studio. В будущем Горов планирует представить картину на международных фестивалях.

ВИДЕО
Видео: Яна Помазан / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, музыка, режиссер, война России против Украины, композитор, Игорь Поклад, тизер, Семен Горов, творчество, Ворзель
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