  Композитор Поклад стал героем документального фильма режиссера Горова "Спомин про майбутнє". Видео

Фильм снимался в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене.

"Он посвящен героическому народу Украины. Здесь каждый – как живая антенна. Ты начинаешь ловить сигнал, который выведет из этого жуткого сна к свету. Ищешь искру внутри себя. Страшно ведь не умереть, страшно так и не попробовать жить. Мы не можем проиграть, мы должны победить", – сказал Горов.

Он отметил, что на создание фильма его вдохновило одноименное музыкальное произведение украинского композитора Игоря Поклада. Сам композитор стал одним из героев документальной ленты и рассказал, как во время оккупации Киевской области две недели вместе с женой провел в подвале без света и еды.

Фильм снят компанией Gorov Studio. В будущем Горов планирует представить картину на международных фестивалях.

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