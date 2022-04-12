Жена композитора Поклада: Ничего не будет прощено! Я лично не прощу, что Игорь Дмитриевич лежал в подвале и стонал, а у меня заканчивались лекарства

"Ничего не будет прощено! Я лично им ничего не прощу. Не прощу, что Игорь Дмитриевич лежал в подвале и стонал, а у меня заканчивались лекарства. Не прощу, что моя 83-летняя мама на несколько дней просто разума лишилась от горя и ужаса. Такое разве можно простить?! Вопросов миллионы. Ответов на них нет. Взросла страна убийц, вот и все", – отметила Поклад.

Она подчеркнула, в то время как российские друзья семьи даже не поинтересовались судьбой композитора, множество украинцев пытались спасти его.

"Больше скажу, я даже с призывом обращалась к друзьям-россиянам. Все промолчали, попрятались по норам. Ни те, кто сидел у нас дома, ни те, кто выступал на сцене, – ни один человек... Вот понимаете, если мы, украинцы, все разные, то россияне все одинаковые. Ни слова поддержки. Ничего. Я знаю, многие украинцы пытались нас спасти. Участие сотен людей и непосредственно Алеси Бацман и Дмитрия Ильича сыграло ключевую роль. Я всю жизнь буду молиться за всех, кто пытался нас спасти, и за наших мальчиков из ВСУ, и за всех, кого уже с нами нет. То, что мы победим, не сомневаюсь. Зло будет наказано обязательно", – подчеркнула Поклад.

Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино? Полный текст интервью