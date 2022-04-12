ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жена композитора Поклада: Пусть Лукашенко говорит, что Беларусь не вступала в войну, это неправда. Белорусы стояли в Ворзеле – их легко узнать по акценту

Поклад: Псковская десантно-штурмовая дивизия абсолютные ублюдки
Поклад: Псковская десантно-штурмовая дивизия – абсолютные ублюдки
Фото из семейного архива

В интервью изданию "ГОРДОН" жена композитора Игоря Поклада Светлана рассказала, что происходило в Ворзеле под Киевом в то время, когда там находились российские оккупанты.

"В Ворзеле было три ротации оккупантов. Первыми зашли уроды, как говорится, пушечное мясо. Их послали на смерть, и они вокруг себя сеяли смерть. Вторая ротация – это белорусская бригада. Они стояли с белорусскими флагами. Пусть Лукашенко говорит что угодно, что Беларусь не вступала в войну, но это неправда. Они тут стояли, в Ворзеле. Об этом, кстати, нигде не говорили. Но это факт. Даже если бы не было флагов, белорусов легко узнать по говору, по акценту. [...Они не то чтобы лояльно настроены были, но, во всяком случае, позволяли доставлять людям продукты", – сообщила Поклад.

По ее словам, наихудшая ситуация в Ворзеле была в последние дни перед освобождением.

"Потом зашла Псковская десантно-штурмовая дивизия. Вот эти уже абсолютные ублюдки. Они считаются элитой российской армии. Так вот эта "элита" жила в нашем доме – мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали! И это при том, что они точно знали, в чьем доме живут – видели в кабинете афиши, фотографии с российскими звездами, награды. Я понимаю, искать логику в голове уродов не имеет смысла. Но чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор вернулся домой и подорвался, условно говоря, открывая крышку пианино? Вот только недавно мне позвонил сосед и рассказал, что у него на шкафу гранату нашли. Все дома на нашей улице заминированы. Реально страшно по участку ходить", – сказала Поклад.

Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино? Полный текст интервью

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В Гостомеле пропали без вести более 400 человек, в Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города. 10 апреля стало известно, что в селе Бузовая Киевской области после ухода российских оккупантов обнаружили могилу с погибшими украинцами.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, военные, ротация, война России против Украины, Игорь Поклад, российские военные, Ворзель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез G
Дмитрий ГОРДОН
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть
  "Сильні люди". Lama посвятила песню украинской армии. Аудио
  "Сильні люди". Lama посвятила песню украинской армии. Аудио
  Российский рэпер Face: Если говорить о творчестве, моя душа кричит неимоверно, разрывает изнутри
  Российский рэпер Face: Если говорить о творчестве, моя душа кричит неимоверно, разрывает изнутри G
Дмитрий ГОРДОН
  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие
  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
40-летняя Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
40-летняя Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (210795)
2
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (116510)
3
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (24097)
4
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (23906)
5
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (21431)
6
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (21363)
7
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (20063)
8
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала (17473)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS