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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жена композитора Поклада: Россия – страна убийц. Она не имеет права на существование и должна умереть вместе со всеми, кто там живет

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Поклад: Россия мертвое государство
Поклад: Россия – мертвое государство
Фото: Kateryna Pereguda / Facebook

В России люди оправдывают каждый шаг своего маньяка-президента Владимира Путина, заявила в интервью изданию "ГОРДОН" жена композитора Игоря Поклада Светлана.

"Убеждена, ад – не то место, куда россияне могут спуститься. Для них надо создать более страшное место. Даже черти, которые варят смолу, не примут их. Для этих тварей даже в аду места нет. Россия – страна убийц, которая воспитала убийц, которая считает, что во всем права. А я считаю, эта страна не имеет права на существование. Она должна умереть вместе со всеми, кто там живет", – сказала Поклад.

По ее словам, в России слишком мало людей, выступающих против войны.

"Я, бывает, смотрю видео, что россияне о войне в Украине думают. И понимаю: сейчас к нам приехали их малолетние ублюдки воевать. Но вы послушайте, что говорят люди моего поколения. Это же ужас! Люди, чьи родители прошли через Вторую мировую войну, оправдывают каждый шаг своего маньяка Путина. Там нет такого, что одно поколение, которое знало о войне то, что знаем мы, думает одно, а другое поколение, не знавшее войны, думает иначе. Ничего подобного. Они все одинаковые. Из 140 млн если и раздастся тысяча голосов, это ничего не значит. Эти голоса утонут в сотнях миллионов других голосов. Россия сама по себе в принципе – мертвец. Может быть, на ее просторах когда-нибудь и появится адекватный народ. А сейчас это 140 млн неадекватных людей, которых будет бояться весь мир.

Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино? Полный текст интервью

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей. В Гостомеле пропали без вести более 400 человек, в Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города. 10 апреля стало известно, что в селе Бузовая Киевской области после ухода российских оккупантов обнаружили могилу с погибшими украинцами.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, оккупация, война России против Украины, композитор, Игорь Поклад, интервью, российские военные, Ворзель
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