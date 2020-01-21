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21 января, 2020
 
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Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии

Гастроли российско-украинского юмористического дуэта Владимира Данильца и Владимира Моисеенко "Кролики" в Украине отменили, чтобы не разжигать конфликт в обществе.

На концерт "Кроликов" в Броварах не купили ни одного билета
На концерт "Кроликов" в Броварах не купили ни одного билета
Фото: duetkroliki.ru

Выступление российско-украинского юмористического дуэта Владимира Данильца и Владимира Моисеенко "Кролики" отменили в Броварах. Об этом сообщает издание "Трибуна–Бровари".

Руководитель компании – организатора выступлений "Кроликов" в Украине ООО "Проконцерт" Олег Ежель подтвердил, что концерты дуэта в Броварах, Фастове и в целом в Центральной Украине отменены. Такое решение приняли после разговоров с городскими головами Броваров и Фастова, которые заявили, что не стоит разжигать конфликт в обществе. 

Юмористов обвиняют в украинофобии и участии в эфирах пропагандистских каналов России.

Концерт "Кроликов" в Броварах должен был состояться 24 февраля в городском культурном центре "Прометей". Начальник отдела культуры Броварского городского совета Екатерина Меликова рассказала, что на концерт "Кроликов" в Броварах не было продано ни одного билета, а позже продажу вообще остановили.

В феврале 2019 года "Кролики" выступили в Полтаве в поддержку солистки "Фристайла" Нины Кирсо. В интервью изданию "Кременчуцька газета" Данилец и Моисеенко заявили, что никогда не говорили ничего против Украины.

На сайте президента в январе 2016 года была зарегистрирована петиция о лишении почетного звания "народный артист Украины" Моисеенко и Данильца. "В связи с поведением, недостойным народного артиста, а именно участием Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в новогодних мероприятиях на территории страны-агрессора и оккупанта, а также пренебрежительным отношением к государственному языку, лишить звания "Народного артиста Украины" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко (так называемого дуэта "Кролики")", – говорилось в петиции.

Теги: Украина, пропаганда, концерт, Бровары, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко, Фастов, дуэт Кролики
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