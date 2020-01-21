Украинский боксер возглавил рейтинг WBC в среднем весе

Боксер Сергей Деревянченко из Украины поднялся на одну строчку по сравнению с предыдущей версией рейтинга.

Украинский боксер Сергей Деревянченко в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) занял первое место в среднем весе, сообщает официальный сайт организации.

Деревянченко поднялся на одну строчку по сравнению с прошлой версией рейтинга. Обладателем чемпионского пояса в среднем весе по версии WBC является американец Джермалл Чарло.

Другой украинский боксер, Александр Усик, также улучшил свою позицию в рейтинге супертяжей. Ураинец поднялся с третьего места на второе. Первый в супертяжелом весе – англичанин Тайсон Фьюри.

Деревянченко начал профессиональную карьеру в 2014 году, за это время боксер провел 15 боев, 13 раз победил и дважды потерпел поражение.

Усик начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Украинец провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.

13 октября Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.