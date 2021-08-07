"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы

Фрагмент статьи из таблоида и непосредственно фото папарацци 40-летняя модель выставила вечером 6 августа у себя в Instagram.
"Мы знакомы недавно, скрывали отношения, но, увы, со вчерашнего дня… [все раскрылось] папарацци. Ну что ж… Представляю вам Джио!" – написала Сафрончик.
"Конец моим мечтам", – прокомментировал пост модель разочарованный поклонник gianluigi.colucci.
"Моим тоже", – подтвердил еще один подписчик под ником ildislife.
"Я так и знал, что нужно было отращивать хвостик", – написал antog_82, имея в виду, что у избранника Сафрончик длинные волосы, затянутые в хвост.
View this post on Instagram
Анна Сафрончик родилась 4 января 1981 года в Киеве в семье солистов Национального театра оперы и балета имени Шевченко тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис. Ее дед – известный украинский хореограф Григорий Чапкис.
Когда Анне исполнилось 13 лет, родители эмигрировали в Италию. В 1998 году Сафрончик победила в конкурсе красоты "Мисс Тоскана". В 2000-м дебютировала в кино в фильме "Добро пожаловать, Албания".
Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста. Его похоронили на Байковом кладбище. На похоронах присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Хореограф был судьей шоу "Танцы со звездами" на "1+1" четыре сезона. В последнем сезоне (2020) Чапкис оценивал выступления участников в статусе приглашенного судьи.
Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.