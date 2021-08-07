"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы

По словам Анны Сафрончик, она до последнего скрывала свои новые романтические отношения, пока не попала в фотообъектив папарацци Фото: annasafroncik / Facebook

Фрагмент статьи из таблоида и непосредственно фото папарацци 40-летняя модель выставила вечером 6 августа у себя в Instagram.

"Мы знакомы недавно, скрывали отношения, но, увы, со вчерашнего дня… [все раскрылось] папарацци. Ну что ж… Представляю вам Джио!" – написала Сафрончик.

"Конец моим мечтам", – прокомментировал пост модель разочарованный поклонник gianluigi.colucci.

"Моим тоже", – подтвердил еще один подписчик под ником ildislife.

"Я так и знал, что нужно было отращивать хвостик", – написал antog_82, имея в виду, что у избранника Сафрончик длинные волосы, затянутые в хвост.

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