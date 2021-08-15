"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии

Актриса не стала никак комментировать опубликованные фото.

"Прекрасно", – прокомментировал syed_hussaini__300326.

"Королева", – добавила queenxanne.boleynx.

"Богиня", – написала rada._.spitska.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известной по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).