Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six

Голливудский актер Киану Ривз в конце октября был замечен в Берлине во время поцелуя со своей избранницей, художницей Александрой Грант, пишет издание Page Six.
На снимках, которые обнародовал таблоид, актер запечатлен с короткой стрижкой возле автомобиля, за рулем которого находилась Грант.
Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане. Актер известен ролями в фильмах "Матрица", "Скорость", "Короли улиц".
В 1999 году дочь Ривза Ава Арчер родилась мертвой, а в 2001 году ее мать Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе.
По информации СМИ, с 2019 года Ривз встречается с Грант – пара познакомилась благодаря общему проекту.