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02 ноября, 2020
 
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Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six

Голливудский актер Киану Ривз и его избранница Александра Грант были замечены во время прогулки в Берлине. Фотографии пары опубликовал таблоид Page Six.

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Ривз и Грант вместе с 2019 года
Ривз и Грант вместе с 2019 года
Фото: ЕРА

Голливудский актер Киану Ривз в конце октября был замечен в Берлине во время поцелуя со своей избранницей, художницей Александрой Грант, пишет издание Page Six.

На снимках, которые обнародовал таблоид, актер запечатлен с короткой стрижкой возле автомобиля, за рулем которого находилась Грант.

https://www.facebook.com/pagesix/posts/10158961972864433

Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане. Актер известен ролями в фильмах "Матрица", "Скорость", "Короли улиц".

В 1999 году дочь Ривза Ава Арчер родилась мертвой, а в 2001 году ее мать Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе.

По информации СМИ, с 2019 года Ривз встречается с Грант – пара познакомилась благодаря общему проекту.

Теги: актер, Киану Ривз
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