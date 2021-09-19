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19 сентября, 2021
 
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"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства

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Леся Никитюк появилась в образе, в котором до нее за последние несколько дней предстали Ким Кардашян, Кристина Орбакайте и Полина Гагарина
Леся Никитюк появилась в образе, в котором до нее за последние несколько дней предстали Ким Кардашян, Кристина Орбакайте и Полина Гагарина
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинскую телеведущую Лесю Никитюк обвинили в том, что она позаимствовала образ американской актрисы и модели Ким Кардашян. 18 сентября телеведущая выложила в Instagram свои снимки из центра Киева. На них она позирует в длинном черном платье, черных колготах и того же цвета перчатках.

"Надела черное, провожаю последние летние дни", – подписала фото 33-летняя Никитюк

Ее пост собрал больше 100 тыс. лайков и свыше 600 комментариев.

"Плагиат", – написала i.ri.mar.

"Косишь под Кардашян?" – поинтересовался khakas86.

"Какой-то прямо флешмоб. И вы в этом образе, и Орбакайте, Гагарина, Кардашян... Кто следующий?" – спросила krauyhkina77.

"Что-то много этого образа, за эту неделю уже третий раз вижу, этот образ больше никому, кроме Ким, так не подходит", – убеждена mirkavakarova.

14 сентябры в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где проходил бал Института костюма Met Gala 2021, Кардашян появилась в необычном наряде. Все тело актрисы, с головы до ног, было обтянуто черной тканью.

15 сентября в похожем образе в Москве на церемонию Fashion People Awards 2021 пришла российская певица Кристина Орбакайте.

17 сентября на на церемонии вручения премий журнала GQ в Москве в том же наряде появилась и певица Полина Гагарина.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс". 

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: Полина Гагарина, платье, Ким Кардашян, Кристина Орбакайте, Леся Никитюк
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