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25 января, 2023
 
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"Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео

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Кондратенко известна по роли школьницы Сони в сериале "Школа"
Кондратенко известна по роли школьницы Сони в сериале "Школа"
Фото: mashaa.kondratenko / Instagram

Украинская певица и актриса, звезда сериала "Школа" Маша Кондратенко 25 января на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Не ходи", в которой рассказала собственную историю расставания.

"Ослепленные любовью, мы не замечаем тревожных звоночков. Прошлый год заставил многих переоценить ценности и окончательно избавиться от токсических привязанностей", – говорится в анонсе.

"Ой, не ходи до нього, не ходи.
Бо в нього багато таких, як ти
Ой, не ходи до нього, мила, не ходи.
Бо козла полюбиш, а з рогами будеш ти", – поет артистка.

ВИДЕО
Видео: Маша Кондратенко / YouTube
Контекст:

Кондратенко сыграла роль школьницы Сони в сериале "Школа" на "1+1". В 2020 году принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1" (2020).

Летом 2022 года певица выпустила трек "Ванька-встанька", в котором высмеяла российских оккупантов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: певица, Маша Кондратенко
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