  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео

"Ослепленные любовью, мы не замечаем тревожных звоночков. Прошлый год заставил многих переоценить ценности и окончательно избавиться от токсических привязанностей", – говорится в анонсе.

"Ой, не ходи до нього, не ходи.

Бо в нього багато таких, як ти

Ой, не ходи до нього, мила, не ходи.

Бо козла полюбиш, а з рогами будеш ти", – поет артистка.

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Видео: Маша Кондратенко / YouTube