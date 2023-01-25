  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео

"Ослепленные любовью, мы не замечаем тревожных звоночков. Прошлый год заставил многих переоценить ценности и окончательно избавиться от токсических привязанностей", – говорится в анонсе.
"Ой, не ходи до нього, не ходи.
Бо в нього багато таких, як ти
Ой, не ходи до нього, мила, не ходи.
Бо козла полюбиш, а з рогами будеш ти", – поет артистка.
Кондратенко сыграла роль школьницы Сони в сериале "Школа" на "1+1". В 2020 году принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1" (2020).
Летом 2022 года певица выпустила трек "Ванька-встанька", в котором высмеяла российских оккупантов.