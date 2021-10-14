"Красавчик!" Анна Седокова показала своего третьего ребенка – четырехлетнего сына Гектора

"Хотели вырастить дипломата, а вырастили паркурщика", – подписала видео 38-летняя певица.
Гектор – третий ребенок Седоковой. Имени отца мальчика она публично не называла. По данным российского издания kp.ru, это бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась в 2017-м, вскоре после родов.
"Крутой!" – прокомментировала пост Седоковой elena.marrone28.
"Здорово! И ведь не боятся ничего в таком возрасте", – восхитилась langolesa.
"Красавчик!" – написала an.gelina3021.
"Мне даже смотреть страшно, если бы мой так прыгал – я бы с разу сердечный приступ получила", – призналась shalnevanata.
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С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.
Кроме Гектора, у Седоковой есть двое старших детей – Алина (2004) от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году, и Моника (2011) от российского бизнесмена Максима Чернявского.
В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.