"Красавчик!" Анна Седокова показала своего третьего ребенка – четырехлетнего сына Гектора

"Хотели вырастить дипломата, а вырастили паркурщика", – подписала видео 38-летняя певица.

Гектор – третий ребенок Седоковой. Имени отца мальчика она публично не называла. По данным российского издания kp.ru, это бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась в 2017-м, вскоре после родов.

"Крутой!" – прокомментировала пост Седоковой elena.marrone28.

"Здорово! И ведь не боятся ничего в таком возрасте", – восхитилась langolesa.

"Красавчик!" – написала an.gelina3021.

"Мне даже смотреть страшно, если бы мой так прыгал – я бы с разу сердечный приступ получила", – призналась shalnevanata.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)