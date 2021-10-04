"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне

Седокова: Я просыпаюсь и говорю себе: "Аня, ты такая молодец!" Фото: annasedokova / Instagram

По словам певицы, для этого ей нужно встать в 6 утра и выйти на пробежку, в 7 утра быть в зале, выпить фреш из трав, взять урок испанского языка, уделить время бизнесу и заработать миллион, накормить сына Гектора, позаниматься с ним чтением и математикой.

"Где-то между испанским и совещанием – утренний секс с мужем. Дальше постинг у себя в ленте с действительно важной, меняющей жизни людей мыслью. Создание нового хита", – написала она.

После завтрака Седокова предпочла бы устроить совещание на тему своей певческой деятельности и нового благотворительного проекта.

"Математика с Гектором по дороге на теннис Гектора и [дочери] Алины. Продуктивный разговор о жизни с Алиной. (...) Семейный счастливый обед, на нем по телефону с нами обедает [дочь] Моника. А лучше не по телефону, а рядышком. (...) Дневной сон, чтобы накопить силы перед вечерним рывком", – отметила исполнительница.

Также Седокова уделила бы время косметологу, работе над новым проектом по инвестициям и составила план своей жизни на три месяца, год и пять лет вперед. Вечер она бы провела с детьми и мужем.

"Не ужинаю. Без винишка. Мятный чай. Счастливая вечерняя прогулка на закате. Час чтения перед сном. Дикий секс с мужем. Сон наступает без сериала. В 22.00. Я просыпаюсь и говорю себе: "Аня, ты такая молодец!" – завершила она распорядок дня.

Исполнительница сопроводила пост роликом, в котором показала свои голые ноги и бокал шампанского между ними.

View this post on Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)