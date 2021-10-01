"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем

"Я не знаю идеальных семей. Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Хотя уже почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие, где все ровненько", – написала артистка.

Седокова призналась, что ни она, ни Тима не могут смолчать во время конфликта.

"Помню, как пьяная в белых носках выбежала на улицу. Я точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот, затащил в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил", – призналась певица.

View this post on Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)



