Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2021
 
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"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем

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Седокова: Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях
Седокова: Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова призналась, что в ее отношениях с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой не все так идеально, как кажется по ее публикациям в сети. Об этом она написала 1 октября в Instagram.

"Я не знаю идеальных семей. Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Хотя уже почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие, где все ровненько", – написала артистка.

Седокова призналась, что ни она, ни Тима не могут смолчать во время конфликта. 

"Помню, как пьяная в белых носках выбежала на улицу. Я точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот, затащил в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил", – призналась певица.


Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: скандал, Анна Седокова, певица, Янис Тимма
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