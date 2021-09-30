Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2021
 
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"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу

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Седокова вышла замуж за Тимму осенью прошлого года
Седокова вышла замуж за Тимму осенью прошлого года
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 29 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в обнимку со своим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Артистка позирует в кадре в коротких шортах и майке, сидя на столе. В момент съемки она обхватила ногами и руками стоящего рядом супруга.

"Мое обезболивающее", – подписала фото артистка.

"Пика болит?" – поинтересовались в сети.

"Вы такая малышка", – отреагировали фолловеры.

"Какой он классный", – написали в комментариях подписчики Седоковой.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока  нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: Анна Седокова, семья, певица, Янис Тимма
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