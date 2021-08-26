"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу

"Отпустив старшую дочку учиться в другую страну, я чувствую невероятную пустоту. Знаю, что так лучше. Знаю, что пора. Но пустота есть. И ее не заполнишь даже любимым [человеком] или любимым делом", – пожаловалась артистка.

Седокова призналась, что у нее накопилось много дел, связанных с работой и творчеством, но нет сил работать.

"Пока я с трудом выхожу из дома. Я понимаю, что это надуманные проблемы, но просто решила быть откровенной", – призналась певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)