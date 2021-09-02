"Мам, ну нормально же общались". Седокова в откровенном бикини страстно поцеловалась с мужем на глазах у четырехлетнего сына

Артистка позирует в кадре в розовом лифе с обнажающим грудь глубоким декольте, страстно целуясь с Тиммой на глазах у сына.

"Вся жизнь идет, а мы в ней, Гектор", – прокомментировала реакцию сына на их с мужем поцелуй артистка. Седокова также предложила фолловерам придумать свои варианты подписей к фото.

"Предки, по-моему, вы стары для этого", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Мам, ну нормально же общались", – написали свой вариант якобы от имени Гектора поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)