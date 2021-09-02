Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2021
 
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"Мам, ну нормально же общались". Седокова в откровенном бикини страстно поцеловалась с мужем на глазах у четырехлетнего сына

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Седокова вышла замуж за Тимму в 2020 году
Седокова вышла замуж за Тимму в 2020 году
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 2 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в бассейне вместе с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и четырехлетним сыном Гектором.

Артистка позирует в кадре в розовом лифе с обнажающим грудь глубоким декольте, страстно целуясь с Тиммой на глазах у сына. 

"Вся жизнь идет, а мы в ней, Гектор", – прокомментировала реакцию сына на их с мужем поцелуй артистка. Седокова также предложила фолловерам придумать свои варианты подписей к фото.

"Предки, по-моему, вы стары для этого", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Мам, ну нормально же общались", – написали свой вариант якобы от имени Гектора поклонники.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока  нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: дети, Анна Седокова, певица, грудь, Янис Тимма
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