"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем

На видео певица идет по ночному городу под дождем в вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом.
"Обезболил… Это самая красивая песня, написанная мной. И самая сложная. Я ничего не писала больше двух лет. Не могла. Потому что была счастлива. А о счастье сложно писать. Надеюсь, обезболивающее будет действовать вечно", – написала 38-летняя Седокова, уточнив, что премьера клипа состоится 1 октября.
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За несколько часов видео певицы набрало 50 тыс. просмотров и около 800 комментариев.
"Очень красивое начало, ждем!" – написала nataliya_t2004.
"Очень красивая, очень сексуальная леди", – прокомментировал aliekberakaltin1.
"Лапочка, и вы, и песня", – считает olesia_7113.
С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.
Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.
Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.