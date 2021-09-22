"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем

На видео певица идет по ночному городу под дождем в вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

"Обезболил… Это самая красивая песня, написанная мной. И самая сложная. Я ничего не писала больше двух лет. Не могла. Потому что была счастлива. А о счастье сложно писать. Надеюсь, обезболивающее будет действовать вечно", – написала 38-летняя Седокова, уточнив, что премьера клипа состоится 1 октября.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

За несколько часов видео певицы набрало 50 тыс. просмотров и около 800 комментариев.

"Очень красивое начало, ждем!" – написала nataliya_t2004.

"Очень красивая, очень сексуальная леди", – прокомментировал aliekberakaltin1.

"Лапочка, и вы, и песня", – считает olesia_7113.