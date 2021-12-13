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13 декабря, 2021
 
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"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца

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Тина Кароль в ноябре посетила Грузию
Тина Кароль в ноябре посетила Грузию
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Грузинский певец Анри Джохадзе 13 декабря опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в обнимку с украинской певицей Тиной Кароль.

Артистка позирует в кадре с улыбкой, положив голову на плечо Джохадзе. Ранее грузинский певец разместил еще один снимок, сделанный в той же локации.

"Тина чувствует себя в Грузии полностью защищенной от хейта! Вокруг нее сильные, благородные мужчины", – отреагировали пользователи сети. 

"Красавчик", – написали фолловеры.

Это не первые совместные фото Джохадзе с украинской певицей – в ноябре он также публиковал в сети снимок, на котором был запечатлен в обнимку с Тиной Кароль.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

В ноябре певица посетила Грузию – она выступила на грузинском шоу "Танцы со звездами". 

Джохадзе в  2012 году представлял Грузию на "Евровидении".

Теги: Грузия, Тина Кароль, певица
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