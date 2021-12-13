"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца

Артистка позирует в кадре с улыбкой, положив голову на плечо Джохадзе. Ранее грузинский певец разместил еще один снимок, сделанный в той же локации.

"Тина чувствует себя в Грузии полностью защищенной от хейта! Вокруг нее сильные, благородные мужчины", – отреагировали пользователи сети.

"Красавчик", – написали фолловеры.

Это не первые совместные фото Джохадзе с украинской певицей – в ноябре он также публиковал в сети снимок, на котором был запечатлен в обнимку с Тиной Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANRI * (@anrijokhadze)