"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне

Образ 59-летней Мур дополнили очки в черной оправе.

"Ранним утром горячая ванна и медитация. Песни одиночества и ветра", – подписала она публикацию, которая за несколько часов набрала больше 100 тыс. лайков.

"Чистая красота", – написала в комментарии пользователь inagneseyes.

"Старение пошло вспять", – отметила wordsworthlucy.

"Великолепна, красива, как никогда", – прокомментировал matthewchadd1987.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).