"Красивая пара", "Будто у вас свадьба была", "Барби и Кен". Ани Лорак засветилась в объятиях Лазарева

Ани Лорак: Вы так долго этого ждали Фото: anilorak / Instagram

"Свершилось. Сегодня мы с Сергеем Лазаревым впервые представили нашу совместную песню. Вы так долго этого ждали, и уже в пятницу каждый из вас сможет услышать эту трогательную композицию", – написала она.

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"Красивая пара", – отметила подписчица milana_2786.

"Как будто у вас свадьба была", – написала anilorak_fan_78.

"Барби и Кен прям", – заявила alien_klen_.

Эпизод совместного выступления Ани Лорак и Лазарева 25 августа разместили на странице anilorak_dobro в Instagram.

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