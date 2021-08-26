"Красивая пара", "Будто у вас свадьба была", "Барби и Кен". Ани Лорак засветилась в объятиях Лазарева

"Свершилось. Сегодня мы с Сергеем Лазаревым впервые представили нашу совместную песню. Вы так долго этого ждали, и уже в пятницу каждый из вас сможет услышать эту трогательную композицию", – написала она.
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"Красивая пара", – отметила подписчица milana_2786.
"Как будто у вас свадьба была", – написала anilorak_fan_78.
"Барби и Кен прям", – заявила alien_klen_.
Эпизод совместного выступления Ани Лорак и Лазарева 25 августа разместили на странице anilorak_dobro в Instagram.
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Фестиваль "Новая волна" проходит в Сочи с 19 по 23 августа.
Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.
В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.