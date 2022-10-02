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03 октября, 2022
 
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"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками

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Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Фото: Salma Hayek Pinault / Facebook

56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 2 октября опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена в гардеробной в наряде, состоящем из широких брюк на резинке и черной декольтированной футболки с длинными рукавами и кожаным корсетом.

Актриса отметила, что снимки были сделаны во время Парижской недели моды.

"Вау, красивая", – отреагировали в сети.

"Красивая женщина", – восхитились поклонники.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: Сальма Хайек, актриса
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