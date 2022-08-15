Бульвар Шоубиз
 
15 августа, 2022
 
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"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини

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Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Фото: Salma Hayek Pinault / Facebook

55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 15 августа опубликовала в Facebook фото, на котором запечатлена в полный рост в черном бикини.

Пляжный образ она дополнила полосатой туникой и черной шляпой.

"Готова к новой неделе", – подписала фото актриса.

"Красавица, как всегда", – оценили снимок знаменитости ее поклонники.

https://www.facebook.com/SalmaHayek/posts/pfbid0mcx3pqdcW8asgmkD8vZvyefqdxxCDQBgD8osF4tZtmPqSMKTZTRBTTxPBu3XM7ycl

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: купальник, Сальма Хайек, отдых
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