Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2021
 
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"Красная королева", "Женщина – огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в роскошном платье

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Новые фото Мерьем Узерли набрали почти 180 тыс. лайков
Новые фото Мерьем Узерли набрали почти 180 тыс. лайков
Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Турецко-немецкая актриса и модель, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли 10 декабря запостила в Instagram свою новую фотосессию, на которой позирует в вечернем красном платье с длинным шлейфом и открытыми плечами.

В подписи к фото 38-летняя актриса отметила бренд Maison Novague и весенне-летнюю коллекцию 2022 года, в которую вошло ее платье.

Пост Узерли набрал почти 180 тыс. лайков и больше 1 тыс. комментариев.

"Женщина – огонь", – написал musya2108.

"Слишком хорошенькая", – считает sara.naz.39545.

"Красная королева!" – восхитился ivanshtibel.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век".

У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

Теги: платье, Мерьем Узерли, фотосессия, актриса, модель
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