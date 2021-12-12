"Красная королева", "Женщина – огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в роскошном платье

В подписи к фото 38-летняя актриса отметила бренд Maison Novague и весенне-летнюю коллекцию 2022 года, в которую вошло ее платье.

Пост Узерли набрал почти 180 тыс. лайков и больше 1 тыс. комментариев.

"Женщина – огонь", – написал musya2108.

"Слишком хорошенькая", – считает sara.naz.39545.

"Красная королева!" – восхитился ivanshtibel.

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